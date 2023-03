Scooteren in de stad: hoe de scooter je leven gemakkelijker maakt

do 16 mrt., 10:00

Als je in de stad woont, weet je hoe chaotisch en druk het kan zijn op de wegen. Vooral tijdens spitsuren kan het heel frustrerend zijn om van de ene mooie plek naar de andere te komen. Maar met een scooter wordt het allemaal een stuk gemakkelijker. Scooters zijn perfect voor korte afstanden en je kunt er snel mee door het drukke verkeer manoeuvreren.

Bovendien zijn er steeds meer elektrische scooters op de markt, waardoor je niet alleen gemakkelijk en snel kunt reizen, maar ook nog eens milieuvriendelijk bent.

Het kopen van een scooter kan echter best prijzig zijn. Gelukkig zijn er ook andere opties zoals scooter leasen.

Hierdoor hoef je niet in één keer een groot bedrag te betalen en kun je toch genieten van alle voordelen van een scooter.

Er zijn veel verschillende merken en modellen beschikbaar, dus er is altijd wel een scooter die bij jou past.

Ga je voor een retro look of juist voor een moderne elektrische variant? Het is allemaal mogelijk. Kies een scooter die past bij jouw stijl en behoeften en ervaar hoe gemakkelijk reizen in de stad kan zijn!

Wat is het verschil tussen een elektrische en een benzine scooter?

Een elektrische scooter werkt op een batterij die je kunt opladen in tegenstelling tot een benzine scooter die werkt op brandstof. Een belangrijk voordeel van een elektrische scooter is dat hij milieuvriendelijker is omdat hij geen schadelijke uitlaatgassen produceert. Bovendien is hij vaak stiller in gebruik dan een benzine scooter.

Een ander verschil tussen de twee is de prijs. Een elektrische scooter is doorgaans duurder in aanschaf dan een benzine scooter. Dit komt omdat de technologie achter elektrische scooters nog relatief nieuw is en er minder vraag naar is dan naar benzine scooters. Toch kan dit verschil in prijs uiteindelijk worden terugverdiend in de lagere kosten voor brandstof en onderhoud.

Ook zijn er verschillen in de prestaties van beide soorten scooters. Een elektrische scooter heeft over het algemeen minder vermogen dan een benzine scooter, waardoor hij minder snel kan optrekken. Het bereik van een elektrische scooter is daarentegen groter dan dat van een benzine scooter omdat je de batterij gemakkelijk kunt opladen.

Waar moet ik op letten bij het kopen van een scooter?

Als je van plan bent om een scooter te kopen, zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Hieronder hebben we een aantal super belangrijke punten voor je op een rijtje gezet.

1. Rijbewijs

Voordat je een scooter kunt kopen, moet je zeker in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Voor een snorfiets heb je een bromfietscertificaat (AM) of een autorijbewijs (B) nodig. Voor een brommer heb je AM rijbewijs nodig.

2. Elektrische of brandstofmotor

Tegenwoordig zijn er steeds meer elektrische scooters op de markt. Deze zijn milieuvriendelijker en goedkoper in gebruik dan scooters met een brandstofmotor. Bedenk dus goed welk type motor het beste bij jou past.

3. Merk en assortiment

Er zijn ontzettend veel merken en modellen scooters op de markt. Bedenk goed wat je wensen zijn en vergelijk verschillende merken en modellen met elkaar. Kijk ook naar het assortiment accessoires en onderdelen, zodat je bijvoorbeeld gemakkelijk een helm of slot kunt kopen.

4. Garantie en levering

Controleer altijd of er garantie wordt gegeven op de scooter die je wilt kopen en wat de voorwaarden zijn. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe de levering van de scooter verloopt en wat de levertijd is.

5. Verzekering

Zorg ervoor dat je de scooter goed verzekert. Een WA-verzekering is verplicht, maar je kunt ook kiezen voor een uitgebreidere verzekering met bijvoorbeeld diefstal- of cascodekking.

6. Prijsgarantie

Kijk of de verkoper een laagste prijsgarantie biedt. Zo weet je straks zeker dat je niet te veel betaalt voor je scooter.

7. Brommobiel

Als je vandaag niet in het bezit bent van een autorijbewijs, kan een brommobiel een goed alternatief zijn. Dit is een vierwielig voertuig met een benzine motorblok dat valt onder de bromfietscategorie. Let wel op dat er per 1 januari 2021 nieuwe regels gelden (Euro5-norm) voor de uitstoot van brommobielen.

Scooter leasen of kopen?

Een scooter kopen kan best een flinke investering zijn, vooral als je kiest voor een elektrische variant. In dat geval kan het leasen van een scooter een goede optie zijn.

Bij het leasen betaal je maandelijks een vast bedrag en ben je verzekerd van een goed onderhouden scooter. Let wel op dat je aan het einde van de leaseperiode de scooter moet inleveren en dat er bepaalde voorwaarden gelden voor het gebruik.

Wil je scooter leasen of kopen, dan is het belangrijk om een betrouwbare verkoper te kiezen. Fast And Furious is een online scooterwinkel met een ruim assortiment aan scooters, brommobielen en accessoires.

Naast een scherpe prijsgarantie bieden zij ook een goede service en snelle levering. Of je nu kiest voor een elektrische scooter of een scooter met een benzine motorblok, bij Fast And Furious ben je verzekerd van kwaliteit en betrouwbaarheid.