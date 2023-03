Boxtels kledingaanbod schittert tijdens fashionshows

ma 13 mrt., 15:28

Wat de Boxtelse kledingzaken in petto hebben? Dat is 26 maart te zien voor het terras van restaurant De Rechter en dat van lunchroom Deegeluk. Bezoekers kunnen zichzelf tijdens de modeshows op de koopzondag trakteren op verschillende lekkernijen.

Naast aanbiedingen en shows, kunnen de toeschouwers ook voor een pakket kiezen met een high tea bij het restaurant aan de Rechterstraat en de lunchroom aan de Markt. Onder het motto High Tea Fashionshow zal het modefestijn vanaf 10.30 uur losbarsten. Wie daar gebruik van wil maken à 27,50, dient zich aan te melden bij Diana van de Wiel via e-mail: diaan@diaanmode.nl, de maaltijden worden tussen 10.30 en 13.00 uur geserveerd.

SPRINGKUSSEN

26 maart is het ook koopzondag in hartje Boxtel. Iedereen kan naar hartenlust shoppen bij de centrumwinkeliers. De organisatie verzorgt ook voor extra feestelijke aankleding. Zo zijn er lopers gelegd bij de zaken en wordt het straatbeeld opgeleukt met ballonnen. Ook aan de kinderen is gedacht: er wordt een groot springkussen in de Croonpassage geplaatst. Ook zal er muziek klinken door de centrumstraten.