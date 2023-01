Paviljoen Peerkesbos opent de deuren

Simone Wiegmans (links, op de voorgrond), is de nieuwe exploitant van Paviljoen Peerkesbos in Liempde. Merel van der Veldt (rechts) verzorgt de communicatie en sociale media voor het etablissement.

Peerkesbos kent een lange geschiedenis, die terugvoert naar de achttiende eeuw, toen er een tolhuis gevestigd was. In het laatste decennium wisselde de markante horecagelegenheid meermalen van exploitant en stond enkele jaren leeg. Daar is nu geen sprake meer van.

Het restaurant is springlevend, beschikt over een team dat staat te popelen om de deuren te openen en leent zich net zo goed voor brunches, lunches en diners als voor swingende feesten en partijen.

MUZIEK

Merel van der Veldt verzorgt de communicatie voor het etablissement. ,,Het paviljoen biedt heel veel mogelijkheden. Naast feesten bijvoorbeeld voor vergaderingen.” Er is ook al contact geweest met de mensen van de Ierse sessie. Zij maken nu eens per m..