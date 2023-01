Supermarkt Plus gaat flink verbouwen

vr 13 jan, 09:44

Zelfscanners, nieuwe koelingen en een afdeling De Makerij. Supermarkt Plus Van Alem aan de Van Beekstraat in het Boxtelse winkelcentrum Selissen gaat flink verbouwen. Zaterdag 14 januari sluiten om 13.00 uur de deuren om woensdag 1 februari pas weer te openen. ,,We pakken meteen alles goed aan”, aldus eigenaar Youri van Alem.

De Plus werd in 2001 geopend en dertien jaar geleden voor het laatst verbouwd. ,,Dat is voor supermarktbegrippen best oud. Alle leidingen en de koeltechniek zijn nodig aan vernieuwing toe. Die staan namelijk vierentwintig uur per dag aan”, geeft Van Alem als reden om de winkel te verbouwen. Omdat de winkel toch helemaal leeg moet, wordt alles gemoderniseerd.

Zo komen er handscanners en zelfscankassa’s te staan. ,,Dat is overigens geen bezuinigingsmaatregel. Dat krijgen we namelijk wel eens te horen. We willen de winkel een modernere uitstraling geven. Wie wil kan er gebruik van maken, maar de normale kassa blijft ook. Het scheelt straks dat je niet al je producten drie keer in je handen hebt.”

VERS BEREIDEN

Er komt dus ook een nieuwe afdeling genaamd: De Makerij. ,,Dat wordt een keuken midden in de winkel, waar we verse producten kunnen bereiden. Denk aan vers belegde broodjes, pizza’s of grillgerechten. Dat kunnen we in de toekomst ook uitbreiden”, legt Van Alem uit.

Van Alem en zijn vrouw Claudia namen in maart vorig jaar de winkel over van Ronald van der Horst. ,,We wisten toen al dat we op korte termijn de zaak aan moesten gaan pakken. Daarom zijn we al lange tijd bezig om alles gereed te krijgen”, aldus de ‘nieuwe’ eigenaar.

KORTINGSACTIE

Voor de winkel zaterdag sluit, krijgen klanten korting op hun boodschappen. De stellingen moeten immers leeg en dus heeft Van Alem de actie ‘help een handje, vul je mandje’ in het leven geroepen. Morgen, vrijdag 13 januari geldt 25 procent korting op verschillende producten en zaterdag worden sommige artikelen zelfs voor de helft van de prijs verkocht. ,,En wat er na sluitingstijd nog over is aan versproducten is voor de Voedselbank”, aldus Van Alem.

Woensdagochtend 1 februari gaat de vernieuwde supermarkt weer open. Iedereen die om negen uur voor de winkel staat, maakt kans op een minuut gratis winkelen. ,,De winnaar is dan als eerste in de winkel. Het publiek kan buiten meekijken op grote schermen. Voor de eerste 250 klanten hebben we tevens een bos rozen klaar liggen. Zo maken we er een leuk feestje van. Mensen zullen zeker verbaasd zijn over wat we in iets meer dan twee weken gaan veranderen...”