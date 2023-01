Muziekboek van Esschenaar Luuk Kempers brengt mooie herinneringen terug

Kempers volgt de opleiding Ondernemerschap & Retailmanagement aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. In het derde leerjaar moeten studenten een product in de markt te zetten. Zo leren zij alle aspecten rond dit proces. Samen met nog vier andere studenten ging de Esschenaar aan de slag. ,,We wilden iets voor mensen met dementie doen. Mijn moeder werkt met deze doelgroep en ook familieleden van mijn klasgenoten kampen, helaas, met de ziekte”, vertelt Kempers.

Muziek is voor mensen die dementie hebben een belangrijk hulpmiddel om herinneringen van vroeger boven te halen. ,,Muziek blijft in het geheugen aanwezig en wordt niet door de aandoening aangetast. Een liedje is vaak gekoppeld aan een bepaalde mooie herinnering die bij het horen va..