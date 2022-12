Hout-en-sfeer: scholier Ties zorgt voor knusse feestmaand

za 10 dec, 12:30

Hij is een van de jonge ondernemers die al op de middelbare school een eigen bedrijfje heeft opgericht. Ties van Pinxteren doet mee aan de Young Enterprize (YEP). Rotaryclub Boxtel-Oirschot-Haaren en Junior Chamber International Dommelland begeleiden leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum bij het opzetten van hun eigen zaak. Ties’ bedrijf heet Hout-en-sfeer: hij verkoopt kant-en-klare Zweedse fakkels.

De Boxtelse scholier bedacht een vereenvoudigde versie van de Zweedse fakkel. Die maken mensen door een houtstam deels te doorklieven en in de gleuven het vuur aan te maken met bijvoorbeeld houtkrullen. Ties heeft kant-en-klare exemplaren te koop . ,,Het loopt nu ontzettend goed. Hij wordt vaak gekocht door mensen die ‘m cadeau willen doen.”

Het is dan ook de tijd van het jaar voor flakkerende vlammen. Met de kerstdagen in het vooruitzicht zijn mensen die er knus bij willen zitten, bij Ties aan het goede adres. De jonge zelfstandige verkoopt de fakkels op aanvraag via zijn Facebook- en Instagrampagina, beide te vinden op de zoekterm Hout-en-sfeer. Ook is hij per mail bereikbaar: tiesvp@gmail.com. Wie er eentje in de winkel wil kopen, is welkom tijdens openingstijden van boerderijwinkel de Gevulde Knapzak aan de Kapelweg 80.

Er zijn drie verschillende soorten: een klein exemplaar kost 7,50 euro, een middelgrote fakkel 10 euro en de grootste is te koop voor 15 euro. ,,Bij iedere verkoop doneer ik vijftig cent aan een organisatie die nieuwe bomen plant.”

SERVICECLUBS

De serviceclubs Rotary Boxtel-Oirschot-Haaren en JCI Dommelland willen met het initiatief specifiek onder jongeren het ondernemerschap promoten. Oorspronkelijk deden twintig leerlingen mee aan YEP. In mei werden de vijf finalisten geselecteerd. Destijds beloofde Brabants Centrum de jonge starters een duwtje in de goede richting te geven door extra aandacht te schenken aan hun bedrijf.

Een jury bepaalt in maart 2023 welke scholier als beste ondernemer uit de bus rolt. De winsten gaan naar een goed doel.