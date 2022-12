Bouwstart voor 31 huurhuizen Heem van Selis

vr 9 dec, 10:00

Aannemingsbedrijf Van Wanrooij start komende week met de bouw van de eerste 62 woningen in de vierde fase van Heem van Selis. De helft ervan worden gerealiseerd in opdracht van woonstichting Joost: er komen dan ook 31 sociale huurwoningen. Vandaag, vrijdag 9 december, geven wethouder Wim van der Zanden van gemeente Boxtel en directeur-bestuurder Marieke Vossen van Joost het officiële startsein.

Deze woningen, die waarschijnlijk in de loop van 2024 worden opgeleverd, zijn voor Joost een mooie uitbreiding op het lokale aanbod. In maart ontvingen de bewoners van 24 appartementen in de nieuwbouwwijk al de sleutel. Later volgen nog eens zestien huurwoningen die gerealiseerd worden door bouwbedrijf Van Peer.

ENERGIENEUTRAAL

De woningen die de komende maanden worden gebouwd zijn straks volledig energieneutraal. ,,Dit scheelt de toekomstige bewoners met de huidige energieprijzen honderden euro’s per maand. Dit is te danken aan de zeer goede isolatie met onder andere triple-glas, een warmtepomp met bodembron, warmteterugwinning en zonnepanelen”, stelt een woordvoerder van Joost. De huurprijs varieert tussen circa 630 en 700 euro. De verhuur verloopt via WoonService Regionaal.

KOOPHUIZEN

Op dit moment zijn er nog enkele hoek- en vrijstaande woningen beschikbaar in Heem van Selis fase 4b, 5a en Dommeldal. De bouw van deze fases start naar verwachting in de eerste twee kwartalen volgend jaar.