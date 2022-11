De reden waarom steeds meer mensen voor Tilburg kiezen

6 minuten geleden

Als we het hebben over één van de grootste steden van Nederland, dan hebben we het natuurlijk over het prachtige Tilburg. Toch blijkt dat ondanks de omvang van deze stad, er bij veel mensen relatief weinig bekend is over Tilburg. Waar de meeste mensen niet veel verder komen dan de kermis, heeft deze prachtige Brabantse stad natuurlijk veel meer te bieden dan dit. Speciaal daarom nemen we je in dit artikel mee en bespreken we een aantal redenen met je, waarom het zo ontzettend leuk is om in Tilburg te wonen.

Je hebt het gevoel van een dorp

Ken je dat gevoel, wanneer je naar de plaatselijke supermarkt gaat een pakket verzenden en ze weten precies wie je bent, wat je doet en hoe het met je gaat. Dit zijn de kenmerken van een dorp, iets waar je in Tilburg praktisch op iedere hoek van de straat mee te maken hebt. Waar de één dit heerlijk vindt, zijn er natuurlijk ook mensen die dit minder leuk vinden. Toch neemt het niet weg dat het dorpsgevoel voor veel mensen de doorslag geeft om in deze prachtige stad te willen wonen. Zo heb je namelijk wel het gevoel dat je in een dorp woont, maar beschik je over alle faciliteiten van een grote stad.

Tal van leuke evenementen

Een andere reden om naar Tilburg te verhuizen, is omdat er altijd wel iets leuks te doen is. Met natuurlijk de grootste kermis van de Benelux, maar ook tal van andere leuke evenementen. Zo is er vooral in de zomermaanden ieder weekend op meerdere plekken in de stad wel iets te beleven. Dus houd jij van een beetje leven in de brouwerij, dan ben je hier helemaal aan het juiste adres. Wat hoe leuk is het, om ieder weekend gezellig te kunnen genieten van een stukje live muziek of een ander evenement.

Natuurgebieden

Wil jij niet alleen kunnen profiteren van de stadse faciliteiten, zoals het versturen van pakketjes met HS code, maar ook willen kunnen genieten van de rust? Dan ben je in Tilburg helemaal op de juiste plek. Het voordeel is namelijk, dat je hier allerlei verschillende natuurgebieden vindt, waar je prachtig kunt wandelen, fietsen of hardlopen. Dit maakt het dat deze flexibiliteit door veel mensen zo enorm wordt gewaardeerd. Zo kun je het ene moment het idee hebben dat je op een onbewoond eiland bent beland en op het andere moment alsof je je in een wereldstad begeeft.

Relatief goedkoop wonen

Voor wie graag in de grote stad wil wonen en relatief betaalbaar wil wonen, is Tilburg zeker een aanrader. In tegenstelling tot de grote steden in de randstad, is Tilburg relatief goedkoop voor zowel kopers als huurders. Wat je ziet, is dat zelfs de gemiddelde huurprijs in Tilburg per vierkante meter een stuk onder het landelijke gemiddelde ligt. Je doet er daarom dus ook verstandig aan om eens serieus te overwegen om naar het prachtige Brabant te verhuizen, zodat je veel meer waar krijgt voor je geld.