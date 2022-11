Casino in Breda slachtoffer van overval

21 minuten geleden

Afgelopen zaterdag- op zondagnacht is het Pierre de Jonge Casino overvallen. De overvaller dwong de medewerkster de kluis leeg te halen. Tijdens deze overval zou er tienduizenden euro’s uit de kluis gestolen zijn. De politie is nu op zoek naar getuigen van het incident zo meldt CasinoScout.nl op haar website.

Om 04:00 uur sloten de deuren van het Pierre de Jonge Casino. De medewerkster, die afgesloten had, liep vervolgens naar haar auto, die geparkeerd stond in de garage aan de Middellaan. Eenmaal aangekomen bij haar auto, 7 minuten lopen verwijderd van het casino, treft ze een man aan die haar opwachtte. De man in kwestie beviel de medewerkster de auto in te stappen om vervolgens ook zelf plaats te nemen in de auto. De man maakte duidelijk dat hij op geld uit was die in de kluis van het casino lag en dreigde haar familie iets aan te doen als zij niet zou meewerken. Volgens de politie kon de medewerkster niks anders dan gehoor te geven aan de eisen van de overvaller.

De vrouw werd opgedragen om naar de Gravenstraat te rijden, waar zij vervolgens moest uitstappen. Aangekomen bij het Pierre de Jonge Casino bleek dat de man de overval verder had voorbereid. De dader had namelijk een roze rolkoffertje paraat. De medewerkster werd bevolen naar binnen te gaan en de kluis leeg te halen en het aanwezige geld in het koffertje te stoppen. Tijdens het leeghalen van de kluis bleef de man buiten het casino wachten.

Om 04:50, na dat de medewerkster het koffertje had gevuld, liepen de man en de medewerkster, via de haven over de Tolbrug terug naar de geparkeerde auto die in de Gravenstraat stond. De vrouw werd opnieuw gedwongen om de auto in te stappen. Dit keer stapte de dader niet in en vervolgde lopend, met zijn roze rolkoffertje en de buit, zijn weg.

Signalement

De dader is nog op vrije voeten. Om hem op te sporen heeft de politie een signalement afgegeven. Het zou gaan om een man met een stevige bouw. Tijdens deze nacht droeg hij donkere kleding en een donker petje. De politie hoopt met dit signalement getuigen van het voorval te vinden.

Pierre de Jonge Casino

Naast de vestiging in Breda heeft Pierre de Jonge Casino ook nog vestigingen in Dongen, Etten-Leur, Rijen en Zevenbergen. Al 65 jaar, sinds 1954, voorziet Pierre de Jonge Casino gasten van een gevarieerd spelaanbod met kans- en casinospelen.