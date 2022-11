Creëer extra licht met binnendeuren met glas

Deuren met glas zorgen ervoor dat een huis groter lijkt. Dit komt doordat ruimtes veel meer met elkaar verbonden zijn omdat zij een open uitstraling hebben. Al is de deur met glas gesloten, toch komt er nog daglicht naar binnen door het raam van de deur. Deze lichtinval is zichtbaar aan beide zijde van de deur waardoor er een open, lichte en vooral ruimtelijk gevoel ontstaat.

Met de hoge energiekosten is het begrijpelijk dat je veel vaker een deur naar de gang of tussen verschillende kamers sluit om zo gedoseerd ruimtes te verwarmen. Om nu te voorkomen dat je daardoor een opgesloten gevoel krijgt kan je jouw dichte paneeldeuren vervangen voor binnendeuren met glas.

De lichtinval die daardoor extra jouw kamer bereikt zorgt niet alleen voor een mooiere, vriendelijker ogende ruimte, maar geeft jou persoonlijk ook extra energie. Natuurlijk licht heeft namelijk een aantoonbaar effect op het gestel van de mens. Je voelt je niet alleen energieker, je raakt minder vermoeid en je concentratie verhoogd.

Daglicht is een basisbehoefte voor de gezondheid van het menselijk lichaam en geest. Extra natuurlijk licht is dus niet alleen beter voor de energie rekening, het is ook veel beter voor het welzijn van de mens.

Als jouw huis alleen aan de voor- en achterzijde ramen heeft is het dus echt belangrijk om zoveel mogelijk lichtval te creëren. Zeker als jouw huis erg diep is. Als jij een voor- en een achterkamer hebt is het vaak in het midden een donkere boel. Door een of meerdere binnendeuren met glas te gebruiken in plaats van dichte paneeldeuren is dit probleem eenvoudig opgelost. Dan zorg je er namelijk voor dat daglicht alle plekken bereikt.

Het type glas wat nagenoeg iedereen kent is blank helder glas daarnaast zijn er nog vele ander soorten glas dat in een binnendeur kan worden geplaatst, denk hierbij aan bijvoorbeeld satijnglas, rookglas of glas in lood. Het kan afwisselend gebruikt worden, denk hierbij aan plekken die wat meer privacy vereisen zoals een kantoorruimte. Op die plekken kan gekozen worden voor matglas.

Op plekken waar een prachtige romantische sfeer te boventoon heeft kan gekozen worden voor glas-in-lood ramen. Deze glas in lood ramen kunnen in verschillende kleuren worden uitgevoerd maar ook in naturel waarbij het lood om blank glas is aangebracht.

Natuurlijk zijn er ook plekken waar jij geen extra licht nodig hebt of plekken waar jij privacy belangrijk vindt, denk hierbij respectievelijk aan een meterkast, een gangkast of jouw badkamer. Hoe fijn is het niet om een wat minder goed geordende kast af te kunnen sluiten en niemand te laten zien wat zich daar achter bevind!

Daar is een binnendeur zonder glas absoluut de beste keus. Jouw deur van de huiskamer naar de gang of de deur tussen de voor en achterkamer is zeker een hele goede plek voor een binnendeur met glas. Laat het daglicht binnen, zo zorg je voor jezelf en voor een leukere energierekening!