5 tips voor het kopen van de beste schooltas

1 uur geleden

Veel schooltassen zijn geschikt voor kinderen en ze willen hierbij altijd de meest trendy Valentino tas. Ze kunnen er hun boeken, lunch, flesje water en alles in op één plaats in meenemen. Maar weet je welke nadelige gevolgen een eenvoudige schooltas kan hebben voor je kind? Hij kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken als hij niet met zorg wordt uitgekozen. Het zou dus helpen als je een paar dingen extra in de gaten houdt bij het kiezen van een tas voor je kleintje. Als je wilt dat je kind gezond blijft, moet je deze factoren in overweging nemen bij het online kopen van schooltassen van een merk als Shabbies.

Zoek de zakken en de vakjes

Als de door je uitgekozen tas maar één vak heeft, voelt je kind je misschien niet op zijn gemak. Zoek schooltassen met extra vakken en vakjes die het gewicht gelijkmatig over de tas verdelen. Naast dit voordeel helpen de vakken je kind om zijn spullen op school snel terug te vinden, waardoor de tas uiterst nuttig voor hem of haar is. Eventueel kan in zo’n vakje zelfs een toilettas dames bewaard worden!

Het aantal riemen is belangrijk

Je kind wil misschien een tas met één riem, dat ziet er cool uit. Maar je moet weten dat het schadelijk kan zijn voor hun zich ontwikkelende botten en een probleem kan vormen voor hun ruggengraat. Bovendien zijn twee riemen niet genoeg. Hier zijn enkele riemkenmerken waar je op moet letten bij de schooltas van je kind:

Controleer of de riemen gewatteerd zijn of niet. Gewatteerde riemen geven extra steun en belasten de schouders niet te veel.

Kijk of de riemen verstelbaar zijn. Verstelbare riemen helpen om de tas aan te passen aan het gewicht van de spullen in de tas.

Brede riemen moeten je prioriteit zijn, omdat ze losser worden naarmate het gewicht toeneemt.

Kwaliteit is ook belangrijk

Veel mensen kijken over de kwaliteit factor omwille van de prijs bij het zoeken naar een schooltas voor hun kinderen. Maak deze fout nooit. De beste merken maken kwaliteitstassen die geschikt zijn voor de gezondheid van je kind. Je hoeft misschien niet eens naar andere factoren te kijken als je een kwalitatief hoogwaardige merktas overweegt.

Controleer het frame

Elke tas heeft een ander frame. Je kunt het beste op zoek gaan naar schooltassen met het meest geschikte frame, afhankelijk van de behoeften van je kind. Dit frame zal hen helpen met extra steun op hun schouders en ruggengraat, zodat ze zich niet ongemakkelijk zullen voelen tijdens het dragen.

Je kunt de fout ingaan met de grootte

Veel ouders kopen grotere schooltassen voor hun kinderen, in de hoop dat ze langer gebruikt kunnen worden. En dit is waar ze de fout ingaan. De beste rugzak voor je kind is degene waarvan het midden ter hoogte van de taille van het kind valt. Met de verstelbare riemen kun je de maat aanpassen. Daarnaast kun je kiezen voor tassen met een verstelbare tailleband. Die geeft extra steun aan het gewicht. Je kunt een maattabel voor schooltassen raadplegen om de juiste pasvorm te vinden.