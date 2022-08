Vekemans breidt Washin7 uit; bedrijf doet naam nu écht eer aan

Naast directeur-eigenaar Vekemans bestaat de leiding van Washin7 uit operationeel directeur Stefan Felix (35), operationeel manager Joost Spikmans (35) en commercieel manager Jasper Vekemans (27). ,,We zien onszelf, samen met onze 120 medewerkers, als harde werkers met een hart voor de zaak”, straalt grondlegger Vekemans op de werkvloer van de eerste Washin7-vestiging op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven.

Na de opening van wasstraten in Roosendaal, Bergen op Zoom, Venlo en een tweede vestiging aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven, neemt Washin7 nu het roer over in de wasstraten van Q-Wash in Den Bosch en Rosmalen. Beide vestigingen worden gefaseerd voorzien van de blauw-oranje huisstijl. ,,We zijn ambitieus”, steekt Vekemans zijn ambi..