Heem van Selis wacht Plus-ontbijtje

De bewoners van de in aanbouw zijnde Boxtelse wijk Heem van Selis boffen maar. Allemaal ontvangen ze een juten tas met daarin een tegoedbon voor een gratis ontbijt. De actie komt uit de koker van Youri (32) en Claudia (31) van Alem (foto boven). De nieuwe eigenaars van supermarkt Plus heten de bewoners daarmee welkom.

Het is acht weken geleden dat Youri en Claudia Plus Van der Horst overnamen van Ronald van der Horst. Een grote stap voor het jonge echtpaar uit Veldhoven. ,,Maar”, zo vertelde Claudia eerder in Brabants Centrum, ,,we werken allebei al sinds we zestien jaar zijn in verschillende locaties van Plus, dus samen hebben we dus ruim dertig jaar ervaring.” Deze ervaring nemen ze mee naar de supermarkt in de wijk Selissenwal. ,,Omda..