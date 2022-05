Toe aan een nieuwe stoel? Lees hier welke het beste bij je past

1 uur geleden

Het heerlijke voorjaar doet ook in de regio Boxtel, Liempde, Esch, Gemonde en Lennisheuvel veel inwoners er op uit trekken. We wandelen en fietsen weer volop. Het voelt als een bevrijding dat we weer onbeperkt en zonder beperkingen naar concerten kunnen gaan, op een terrasje kunnen zitten en lekker kunnen winkelen. Ben je toe aan nieuwe meubels dan heb je in Brabant een enorm aanbod. Vaak is internet hierbij het eerste portaal waar we gaan kijken als we bijvoorbeeld een nieuwe draaistoel kopen of naar relaxfauteuils zoeken.

Ben je toe aan een nieuw interieur of wil je de inrichting van je woonkamer compleet veranderen dan ga je beslist niet over één nacht ijs. Er komt heel wat bij kijken. Als eerste is daarvoor het beschikbare budget bepalend. En of het nu een gamestoel, draaistoel, eetkamerstoel, relaxfauteuil, bureaustoel of sta op stoel is, je wilt altijd perfect en comfortabel zitten.

Gamestoel

Terwijl senioren graag een relaxbank kopen of in zich oriënteren op een relaxfauteuil, ziet de jeugd meer in een gamestoel. Er wordt in de huidige tijd enorm veel gegamed. Daarbij zijn spellen zoals Mario Kart, Fortnight of Roblox een gewild tijdverdrijf. Deze spellen worden op verschillende apparaten gespeeld zoals de Xbox, Nintendo Switch of Playstation. De echte fanatieke gamers hebben een hiervoor een game pc of een snelle laptop met goede grafische kaart. Niet alleen de soft- en hardware is bij het spelen van groot belang. Ook de stoel waarin je op zit moet ergonomisch verantwoord zijn. Vaak zit je urenlang in zo’n gamestoel, dus deze moet voldoende ondersteuning en comfort bieden. Eigenlijk moet je zowel de hoogte van de rugleuning als de armleuningen perfect op je lichaam kunnen afstemmen.

Draaistoel

Net als de gamestoel kun je een draaistoel in alle richtingen bewegen. Daarbij is de huidige generatie vaak in verschillende standen instelbaar. Ga je een draaistoel kopen, dan moet je op verschillende dingen letten. Als eerste wil je graag een mooi design in een lekker stof. De keuze is wat dat betreft tegenwoordig enorm groot. Niet het minst belangrijke element is het zitcomfort dat bijvoorbeeld voldoende steun aan de onderrug moet bieden. Er zijn op dit moment veel modellen die je heel precies naar de vorm van je lichaam in kunt stellen en die ook in horizontale stand verstelbaar zijn en een voetensteun hebben. Heb je de ideale stand gevonden dan kun je heerlijk ontspannen na gedane arbeid of een lange fietstocht. De draaistoel is daarom de ideale plek om in weg te dromen, een boek te lezen of lekker naar buiten te kijken.

Bureaustoel

Eén van de meest gebruikte stoelen is de bureaustoel. Zit je hele dagen op kantoor achter je bureau dan is het belangrijk dat je deze stoel perfect op je lichaam laat afstellen. De bedrijfsarts kan hier bijvoorbeeld van pas komen om hiervoor een gedegen advies te geven. Daarnaast komt een ergonomische specialist ook van pas om samen met jou de ideale werkhouding te bepalen. Dat kan zowel in hoogte, afstand van het bureau en de positie van de armleuning zijn.

Relaxfauteuil

Na gedane arbeid is het heerlijk thuiskomen als er een relaxfauteuil voor je klaar staat. Deze relaxfauteuils zijn tegenwoordig in enorm veel modellen, types, kleuren en bedieningsvarianten verkrijgbaar. En of het nu om een modern of klassiek design gaat er is tegenwoordig voor zowel jong als oud een perfecte relaxfauteuil verkrijgbaar.