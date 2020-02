Woonplan Kloosterhof gaat niet door

Op de foto: De verbouwing van De Kloosterhof in Liempde tot appartementencomplex voor senioren gaat niet door. De kosten daarvoor zijn te hoog. (Foto: Pål Jansen).

In het dorp zong het gerucht al rond en het geroezemoes bleek gegrond. Het plan van woonstichting Joost om in de Kloosterhof in Liempde acht seniorenappartementen te realiseren, gaat niet door. Het is te duur om de huidige twaalf kleine wooneenheden om te vormen tot acht grotere.

Het pand staat aan de Dorpsstraat, waar eerder vooral jongeren werden gehuisvest, staat nu leeg in afwachting van een nieuwe invulling.

Sanne Verdonk legt namens Joost uit: ,,De twaalf bestaande appartementen zijn klein en daardoor moeilijk te verhuren. Vandaar onze gedachte om er acht grotere van te maken en die vervolgens te verhuren. Aan senioren, dat was de bedoeling." In januari 2018 maakte Joost dit plan bekend. Om haar doel te bereiken, stelde de woonstichting met de oorspronkelijke bewoners een sociaal plan op, dat tot hun verhuizing leidde.

