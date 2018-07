Tapkraan De Adelaar is dicht

Met een feestavond voor de vaste klanten is zaterdagavond 21 juli na bijna 120 jaar een einde gekomen aan het Boxtelse café De Adelaar. Naast Jordy van den Boer zorgden nog enkele volkszangers voor een feestelijk afscheid van het horecabedrijf aan de Baroniestraat.

Op 1 augustus loopt het huurcontract af van de uitbaters, de broers Jeroen en Sander Geerts. Zij namen de exploitatie van De Adelaar in 2015 over van hun overleden vader Jos. In mei stelde de familie Geerts haar klanten en de verenigingen die thuis waren in De Adelaar op de hoogte van de op handen zijnde sluiting. In deze krant zei Jeroen Geerts toen dat hij en zijn broer diverse malen met de eigenaren, Cees en Frank van der Sloot (zonen van de vroegere kastelein) om tafel zaten, maar dat ze er samen niet uit kwamen.

In januari maakte deze krant bekend dat de familie Van der Sloot plannen had om woningen te maken van het horecabedrijf op de hoek van de Pastoor Erasstraat. Cleem Snijders van architectenbureau Snijders & Van Stekelenburg maakte een ontwerp waarbij de huidige bebouwing behouden blijft. Dat is een voorwaarde van de gemeente, die positief tegenover de plannen staat.

De verenigingen die - vaak al decennialang - in De Adelaar het bijeenkomsten houden, moesten op zoek naar andere locaties. Zo is 't Brukels Muziekske verhuist naar Meneer Klaver in Lennisheuvel. De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in de wijk Centrum heeft onderdak gevonden in Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche. Daar vindt komende dinsdag voor het eerst de wekelijkse kienmiddag plaats.