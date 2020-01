Wie wordt de nieuwe jeugdprins van Eendengat?

Op de foto: De jeugdoptocht van 2019. (Foto: Peter de Koning).

Geen carnaval zonder leutvorst en hofhouding. Dat geldt voor jeugd net zo goed als voor volwassenen. In hofpaleis Denziz aan de Stationsstraat wordt vanmiddag, zondag 26 januari, duidelijk wie zich jeugdprins, -prinses, adjudant en nar van Eendengat mogen noemen. Ook is de presentatie van de raad van elf en de jeugdhofkapel.

Vijftien kinderen uit groep zeven en acht proberen de felbegeerde titels in de wacht te slepen. Tijdens een spannende show gaan de kandidaten in drie teams de strijd met elkaar aan en zullen zij een poging doen om de jury te imponeren met hun buut en improvisatietalent. Ook zingen ze liedjes met zelfgeschreven teksten.

Een driekoppige jury, bestaand uit Judith Willink van muziekkapel Echdweil, Christian van Zogchel van Stichting Openbaar Carnaval en Niki Verberne (jeugdprinses 2004), maakt bekend wie dit jaar prins en prinses van de Donseendjes is. Zijne doorluchtige hoogheid Donald VI van de Waggelaars installeert zijn jonge ambtsgenoten door hen met de Eendengatse kroonjuwelen te tooien.

Stichting Openbaar Jeugd Carnaval en De Knokkers organiseren het festijn, dat om 13.00 uur begint. In de pauze treden de dansmariekes van carnavalsclub De Walvisjes op.

KWEKPOEL

Sinds zaterdag zijn er vouchers voor vier dagen toegang in de Kwekpoel te koop bij Ring & Go in de Rechterstraat en bij de informatiebalie van Jumbo Oosterhof. Deze vouchers zijn vrijdagmiddag 21 februari tussen 13.00 en 15.00 uur of tijdens de openingstijden van de Kwekpoel in te wisselen voor een festivalbandje. Dit geeft kinderen elke carnavalsavond toegang tot sportcentrum De Dommel (Van der Voortweg). Een voucher kost elf euro. Meer informatie over het jeugdcarnaval in Boxtel is te vinden op www.kwekpoel.nl.