Wethoudersenquêteren opde weekmarkt

Bezoekers van de weekmarkt in Boxtel liepen vanmorgen een van de vier wethouders tegen het lijf. Zij gaven uitleg over de enquête over bewonersinitiatieven die onlangs werd gelanceerd. De vragenlijst heeft inmiddels in totaal zo'n vierhonderd reacties opgeleverd met waardevolle suggesties om Boxtel, Liempde en Lennisheuvel beter maken, meldt wethouder Eric van den Broek. ,,En, misschien nog wel mooier, dertig nieuwe initiatieven."

Van den Broek meldt blij te zijn met de tot nu toe ontvangen reacties, maar wil zoveel mogelijk respons. ,,We hopen natuurlijk dat mensen de enquête invullen en elkaar ook wijzen op het belang ervan. De enquête is in te vullen via www.boxtel.nl/ikdoemee. Voor mensen die geen computer hebben of niet zo handig zijn met een computer hebben we in het gemeentehuis een zuil waar ze eventueel met begeleiding de enquête kunnen invullen."

Met een tablet in de hand vroeg Van den Broek samen met zijn collega's Peter van de Wiel, Marusjka Lestrade en Herman van Wanrooij om de enquête ter plekke in te vullen.