Welstandscommissie nu akkoord met ontwerp 't Dommeltje

John en Hanny van Hal, eigenaars van activiteitenboerderij 't Dommeltje, presenteerden de gemeentelijke welstandscommissie gisteren een aangepast ontwerp voor gedeeltelijke herbouw van hun bedrijf. Het horecagedeelte van 't Dommeltje brandde vrijdag 13 december af. Het eerste ontwerp kwam twee weken geleden niet door de welstandscommissie, het nieuwe plan kan haar goedkeuring wel wegdragen. Daarmee is de realisatie van de 'stal' een stap dichterbij.

Twee weken geleden meldde John van Hal al dat zijn vrouw en hij vooruitkijken en vaart achter de herbouwplannen zetten. Ze hopen dat hun activiteitenboerderij volgend jaar weer operationeel is. Woensdag 15 januari toonde de ondernemer een tekening van een gebouw met een schilddak, met daarin geïntegreerd een hooiberg. De welstandscommissie kon zich met name in die geïntegreerde hooiberg niet vinden. Dat element is dan ook aangepast in het nieuwe ontwerp. De hooiberg is gebleven, maar nu losstaand.

Om de ondernemer niet te remmen in zijn plannen, belegde welstand gisteren een extra vergadering. Wim Kanters van de commissie meldde twee weken geleden al dat de gemeente bereid is 'de speelruimte' op te zoeken bij eventuele bestemmingsplanwijzigingen. Het echtpaar Van Hal kan nu een bouwvergunning aanvragen.

(foto: Gerard Schalkx)