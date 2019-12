Welkomstfeest voor Esch krijgt langzaam gestalte

Op de foto: De invulling van het eindfeest was onderwerp van de Bell-Boost. Van links naar rechts Desiree van Laarhoven (SPPiLL), Henny van den Boom (Limuscene), Maarten Termeer (De Ploegers) en Paul van Alphen (Bell). (Foto: Rens van den Elsen).

Langzaam maar zeker krijgt het warme welkom van Esch binnen de gemeente Boxtel vorm. De initiatiefnemers die zich binnen de werkgroep Bell (Boxtel, Esch, Liempde en Lennisheuvel) hebben aangesloten, hielden donderdag een brainstormsessie onder de noemer Bell-Boost. Uit alle kernen van de gemeente was een afvaardiging aanwezig om mee te denken over de invulling van het eindfeest in juli 2021.

Onder de bezielende leiding van creatief denker en spreker Rob de Haas lieten de twintig aanwezigen zich inspireren en gingen zij aan de slag met uiteenlopende ideeën. Naast de leden van stichting Bell zelf, kwamen ook lokale ondernemers en vrijwilligers van sport- en culturele verenigingen op de bijeenkomst in het schoolgebouw van SintLucas af. De Haas wist daarbij de deelnemers uit Liempde, Esch en Boxtel te stimuleren om zowel out- als in-the-box te denken. Na een korte opwarmronde kwamen de ideeën los, variërend van een 'spel zonder grenzen' tot een vier-kernen-quiz.

VOOR ALLE LAGEN

Allen waren het erover eens dat het feest voor alle lagen van de bevolking moet zijn. Zo ook Cindy van der Meijden, naast onderneemster ook mede-organisator van Duck-Out. ,,Bij ons carnavalsfeest betrekken we alle kernen door de jeugd uit alle dorpen uit te nodigen. De Bell-gedachte zit er dus al in."

Paul van den Dungen en Ad Wolfs uit Esch zien het hele idee achter Bell ook wel zitten. ,,Het moet nog wel wat meer gaan leven, maar als het eenmaal loopt, dan wordt het zeker opgepakt door de Esschenaren", aldus Van den Dungen.

De initiatiefnemers van de bijeenkomst gaan met alle ingebrachte ideeën aan de slag om deze uit te werken tot een geslaagd eindfeest.

FEESTJAAR

Stichting Bell wil laten zien dat Esch meer dan welkom is bij Boxtel. Dat doet ze met een verbindend feestjaar. Dat begint tijdens Culturale 2020 en loopt via een officieel welkom op nieuwjaarsdag door tot het multiculturele festival Bazaar. Dat feest wil Bell aanvullen met sportieve en culturele activiteiten en optredens op de vrijdag en zaterdag ervoor.

Tussen deze drie festiviteiten in, sluit Bell aan bij al bestaande evenementen zoals Limuscene, Boer zoekt Band of het 5-tegen-5 toernooi van voetbalclub ODC. Iedere organisatie wordt gevraagd om verbinding te zoeken met de overige kernen van de gemeente Boxtel, als dat nog niet het geval is. Wie meer wil weten over Bell of een steentje bij wil dragen, kan e-mailen naar: stichtingbell@gmail.com.