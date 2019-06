Waterschap na Pinksteren door met vrijmaken van De Dommel

Ondertussen is al een deel van het kanoverbod op rivier De Dommel ingetrokken. Alleen nog niet in Boxtel. Medewerkers van waterschap De Dommel gaan na Pinksteren weer de rivier in om de resterende stormschade te ruimen zodat de rivier weer vrij kan worden gegeven.

Het kanoverbod ging woensdag 5 juni in voor De Dommel tussen de Belgische grens tot en met Boxtel. Het traject vanaf Peedijk (vlakbij de Belgische grens) tot aan de Venbergse Molen nabij Valkenswaard is vrijgegeven. En op een deel in en rond Eindhoven mag weer gekanood worden. Voor de rest, waaronder Boxtel, geldt vooralsnog dus een kanoverbod.

Dinsdag 4 op woensdag 5 juni waaiden op diverse plekken in De Dommel bomen om waarmee het voor recreanten gevaarlijk werd om te kanoën, aldus het waterschap. Na Pinksteren vervolgt waterschap De Dommel de opruimwerkzaamheden. Waar er in Boxtel obstakels zijn, is nog niet duidelijk. (Foto: Archief Brabants Centrum).