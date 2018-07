Wandelen door Boxtel met VVV - gids

Op de foto: In de zomerperiode is het goed toeven in park Molenwijk, ook voor een wandeling. (Archieffoto: Peter de Koning).

VVV Boxtel organiseert ook dit jaar cultuurhistorische wandelingen door het dorp in de maanden juli en augustus. Mensen kunnen iedere woensdag- en donderdagavond en op twee zondagochtenden genieten van zomerwandelingen onder leiding van een gids. Zondag 15 juli staat de route naar kasteel Stapelen op het programma, woensdag 18 juli krijgen deelnemers informatie over architectuur rond 1900 en een dag later is er een tocht door park Molenwijk.

De wandeling naar kasteel Stapelen start zondag om 11.00 uur vanaf het VVV-kantoor aan de Markt. De tocht laat zien wat voor invloed de heren van Boxtel hebben gehad. Niet alleen in het dorp maar ook daarbuiten. Tijdens de wandeling 'Architectuur rond 1900', die om 19.00 uur bij de VVV aan de Markt start, maken de deelnemers kennis maken met de eclectische architectuur uit de tijd dat de stadsuitbreiding, renovatie en sanering enorm was. De derde rondleiding in deze week is in park Molenwijk. Dat is speciaal aangelegd voor het welzijn van Boxtel. Met diverse sportaccommodaties waaronder een (verdwenen) wielerbaan en een oefenveld voor het Nederlands voetbalelftal. De wandeling start om 19.00 uur op de parkeerplaats van restaurant Molenwijk.

Hieronder volgt een overzicht van alle routes in juli en augustus:

Sint-Petrusbasiliek: 8 augustus om 19.00 uur bij VVV Boxtel.

Kasteel Stapelen: 15 augustus om 19.00 uur en 15 juli om 11.00 uur bij VVV Boxtel.

Breukelentocht: 9 augustus om 19.00 uur bij de Heilig Hartkerk.

Molenroute: 12 juli en 29 augustus om 19.00 uur bij VVV Boxtel.

Architectuur rond 1900: 18 juli en 2 augustus om 19.00 uur bij VVV Boxtel.

Park Molenwijk: 19 juli en 22 augustus om 19.00 uur op de parkeerplaats van restaurant Molenwijk.

Wederopbouw: 25 juli en 30 augustus om 19.00 uur in de Van Beekstraat.

Kloosterroute: 26 juli en 16 augustus om 19.00 uur bij VVV Boxtel.

Binnendommeltjestocht: 1 en 23 augustus om 19.00 uur en 12 augustus om 11.00 uur bij VVV Boxtel.

Mensen die mee willen wandelen, kunnen zich aanmelden bij VVV Boxtel aan de Markt, telefoonnummer (0411) 68 54 43 of 06-22 56 20 01; e-mail: info@vvvboxtel.nl. De kosten bedragen twee euro per persoon. Bezoekers wordt gevraagd voor de aanvangstijd aanwezig te zijn op de aangewezen locaties.