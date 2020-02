Waggelschuit gedoopt. Nu nog een naam...

Op de foto: Prins Donald VI test met zijn gevolg de vernieuwde Blaauw Waggelschuit. (Foto: Henk van Weert).

Prins Donald VI van Eendengat heeft rond het middaguur zijn vernieuwde Blaauw Waggelschuit gedoopt. Mét de inhoud van een magnumfles bier natuurlijk. Maar helemaal vlekkeloos verliep die doop niet. De naam van het rijdende narrenschip ontbreekt immers. De pretpotentaat roept zijn Waggelvolk op suggesties daarvoor aan te dragen.

De wagen waarmee de Boxtelse koldervorsten op carnavalszondag de Grote Eendentrek afsluiten is door de leden van de raad van elf helemaal vernieuwd. Vanaf december vonden zij daarvoor gastvrij onderdak in de loods van aannemingsbedrijf Van Pinxteren in de buurtschap Tongeren. De graffiti-kunstenaars van Tunnel Vision Boxtel hebben voor de kleurige, creatieve invulling gezorgd.

Tot en met vrijdag 21 februari kunnen Waggelaars namen inzenden voor de Blaauw Waggelschuit via www.socboxtel.nl of de Facebookpagina van Stichting Openbaar Carnaval. De naam zal twee dagen later tijdens de optocht op de boeg van het 'schip' prijken. Maandagavond 24 februari ontvangt de inzender van de winnende inzending een prijs ontvangen tijdens Donald's Daverende DolDwaze Duckavond in hofpaleis Denziz.