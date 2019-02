Waarom wij dit logo gaan gebruiken

Stichting Brabants Centrum is actief in uw dorp. Maar dat beseft nog lang niet iedereen. Om dat te veranderen, heeft de stichting een speciaal logo laten ontwerpen.

Henk van der Zee, directeur van stichting Brabants Centrum: ,,Om duidelijk naar onze leden toe te communiceren welke evenementen en projecten wij allemaal extra ondersteunen, gebruiken we voortaan een fraai en duidelijk logo. Dus: ziet u dit logo bij een artikel in Brabants Centrum, dan steunt de stichting dit. Wij roepen namelijk wel dat we namens onze leden actief zijn in de dorpen, maar we moeten het ook tonen."