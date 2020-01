Volop verbinding bij Gildenbondsharmonie

Op de foto: De orkesten van de Gildenbondsharmonie gaven zondag tijdens het nieuwjaarsconcert invulling aan het thema Verbinding. (Foto's: Bert Pijpers).

Door een technische storing bereikte het verslag dat de Gildenbondsharmonie instuurde over haar nieuwjaarsconcert deze week niet de redactie. Het ontbrak dan ook in de papieren editie van deze krant, nadat dinsdag al wel enkele filmpjes waren te zien in de digitale editie. Hierbij alsnog een impressie in woord en beeld.

De Tijberzaal van het Baanderherencollege was bijna te klein om alle bezoekers een plaatsje te geven toen het Blaasbandje van de Gildenbondsharmonie het traditionele Nieuwjaarsconcert opende. Onder leiding van Roel van der Sloot klonk onder meer een arrangement van de Verrassingssymfonie, waarbij een kleurrijke knal het publiek inderdaad verraste. Op speelse wijze werd het thema Verbinding van dit concert vorm gegeven doordat elk orkest werd aangekondigd door een muzikant uit een ander orkest en dat elk orkest de gouden baton doorgaf aan het volgende orkest door gezamenlijk een stuk te spelen. Zo werd hier de baton doorgegeven aan het leerlingeorkest middels een frisse uitvoering van Ed Sheerans hit Galway Girl.

Dirigent Mari van Gils leidde de leerlingen verder door een veelzijdig programma met onder andere The Bear Necessities uit Jungle Book en een medley van hits van opnieuw Ed Sheeran waarbij het publiek zich de kans niet liet ontgaan om wat refreinen mee te zingen. Uiteraard werd ook hier de gouden baton doorgegeven door samen met de grote harmonie de Arabian Dances te spelen. Dirigent Txemi Etxebarria, die de dag ervoor uit Spanje was teruggekomen nadat hij daar op vrijdag nog een dirigentenconcours had gewonnen, opende voortvarend met de ouverture Barbier van Sevilla. Daarna wist hij met zijn muzikanten te ontroeren in het Intermezzo Sinfonico van Mascagni en zette Roel van der Sloot met een fraaide solo de Godfather Saga in gang.

Lex Dreuning en Roy Hoffmans op bugel soleerden vervolgens in Children of Sanchez, het verbindingsstuk van de harmonie met Big Band Boxtel. Die sloot het concert af met veel bekende melodieën als A Hard Days Night en In The Mood waarbij zangeres Donna werd begeleid in de klassiekers Suspicious Minds en Dock Of The Bay.

Tijdens het concert was ook de baton door voorzitter Jan de Koning publiekelijk doorgegeven aan Jos Geerts die recent die taak weer op zich heeft genomen. Al met al genoeg om over na te praten en verder te verbinden in de hal van het Baanderherencollege onder het genot van een drankje met een kop soep of een worstenbroodje in de hand.