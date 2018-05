Voedseltuin: dringend handjes nodig

Op de foto: Projectleider Theodoor van Leeuwen van de Voedseltuin gaf zaterdag 12 mei uitleg in winkelcentrum Oosterhof.

Om de Voedselbank te kunnen blijven voorzien van verse groenten, zijn in de Voedseltuin op het terrein van De Kleine Aarde dringend vrijwilligers nodig. Mensen kunnen op werkdagen meehelpen en sinds kort opent de tuin ook op woensdagavond voor vrijwilligers die daar overdag geen gelegenheid toe hebben.

Dagelijks zijn er zo'n tien vrijwilligers nodig. De werkzaamheden bestaan onder meer uit plantjes zetten, schoffelen en oogsten. Iedere werkdag zijn van 09.00 en 14.00 uur vrijwilligers aan de slag in de tuin. Daarnaast wordt op woensdagavond gewerkt van 18.45 tot 21.15 uur.

,,Wie meewerkt, doet goed voor anderen die hulp hard nodig hebben", stelt projectleider Theodoor van Leeuwen. Het bestuur van Voedseltuin Boxtel is zaterdag 12 mei aanwezig in winkelcentrum Oosterhof om mensen te informeren. Belangstellenden kunnen zich melden bij Van Leeuwen via telefoonnummer 06-53 15 53 61 of e-mail tvleeuwen@xs4all.nl.