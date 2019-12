Voedselbank flyert bij supers voor kerstpakketten

Op de foto: Voorzitter Arjen Witteveen van de Voedselbank Boxtel e.o. flyerde vorig jaar actief bij de Coop in Liempde. Ook dit jaar draagt hij weer zijn steentje bij, samen met nog veel meer vrijwilligers. (Foto: Lars van den Akker, 2018).

Niet iedereen kan van een overvloedig kerstdiner genieten tijdens de feestdagen. Daarom vraagt de Voedselbank Boxtel morgen, zaterdag 7 december, extra aandacht voor mensen die onder de armoedegrens leven. Die dag gaan vrijwilligers bij vier supermarkten in Boxtel en Liempde flyeren om het publiek op te roepen extra houdbare voedingsproducten te kopen.

,,Het gaat weliswaar goed in Nederland, maar daar merken we hier in Boxtel niet zoveel van. Nog steeds neemt het aantal cliënten van onze voedselbank toe", vertelt voorzitter Arjen Witteveen zorgelijk.

Wie zaterdag boodschappen doet bij de Albert Heijn, Plus en Jumbo in Boxtel en bij de Coop in Liempde wordt vrijblijvend verzocht extra voedingsmiddelen te kopen voor de Voedselbank. Denk daarbij aan houdbare producten zoals rijst, pasta, soep uit blik of pak, muesli, filterkoffie en houdbare melk. Deze kunnen mensen na aankoop bij de aanwezige vrijwilligers afgeven. Daarnaast kunnen mensen spaarpunten van Douwe Egberts inleveren, waardoor de Voedselbank koffie krijgt voor cliënten.

Met de geschonken levensmiddelen worden kerstpakketten samengesteld voor de cliënten van de Voedselbank.

Tekst: Rens van den Elsen | Foto: Lars van den Akker (2018).