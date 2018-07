Vierdaagselopers zijn op pad

Op de foto: Rob van Weert, Olaf Voermans, Joop de Langen, Eric Pennings en Ariën Egge (v.l.n.r.) op een terras in Valburg, tijdens hun eerste pauze in de Nijmeegse Vierdaagse.

UPDATE - Onder de bijna 45.000 langeafstandslopers die vanochtend zijn gestart in de Nijmeegse Vierdaagse bevinden zich ook dit jaar weer enkele tientallen wandelaars uit de regio Boxtel. Brabants Centrum volgt deze keer de ervaringen van debutant Ariën Egge uit Boxtel.

Egge loopt samen met vier kroegmaten, vertelde hij donderdagavond, toen hij - samen met de andere lokale wandelaars - in het gemeentehuis werd uitgezwaaid door wethouder Herman van Wanrooij. ,,We kennen elkaar uit het café van Joop", wees hij naar Joop de Langen, die met zijn vrouw Marianne vorig jaar 't Geveltje aan de Stationsstraat overdroeg aan een andere uitbater. ,,Ik heb vorig jaar voor het eerst meegelopen", meldde Joop. ,,En je snapt het al natuurlijk. Toen een van ons daar iets over zei, zaten we meteen aan deze uitdaging vast", grinnikt Eric Pennings. En dus debuteren Ariën en Eric samen met Rob van Weert en Olaf Voermans deze week in de Nijmeegse Vierdaagse.

Iets na vier uur ging het Boxtelse vijftal dinsdagochtend op pad en rond kwart over zeven stonden de mannen monter op een terras in Valburg om te genieten van een kopje koffie. De eerste vijftien kilometer hadden de Boxtelse wandelaars toen in de benen. Om kwart voor elf stond de teller op 32 kilometer. Regelmatig zal Egge komende dagen via deze website en de andere mediakanalen van Brabants Centrum de lezers op de hoogte houden van de wandelprestaties en andere voorvallen. Vrijdag 20 juli is Brabants Centrum van de partij op de rotonde Droogsestraat in Malden, waar wethouder Van Wanrooij met een Boxtelse delegatie én een blaasorkest de wandelaars een hart onder de riem steekt voordat zij de 'Via Gladiola' betreden op weg naar de finish.