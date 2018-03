Verkiezingsshow Stemmen in Boxtel Live

Voor wie nog geen idee heeft naar welke partij zijn of haar stem gaat tijdens de verkiezingen in de gemeente Boxtel op woensdag 21 maart, is er Stemmen in Boxtel Live. Alle belangrijke thema's uit de Boxtelse wijken en dorpen komen dan aan bod tijdens deze twee uur durende verkiezingsavond die Brabants Centrum morgen, vrijdag 16 maart om 19.30 uur in de raadzaal houdt.

Journalist Twan van den Brand loodst het publiek samen met de Brabants Centrum-redacteuren door de belangrijkste verkiezingsthema's. De lijsttrekkers van de politieke partijen gaan met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst, hoe ze lokale problemen willen oplossen en wat hún prioriteiten zijn. Over de thema's economie, woningbouw, zorg en infrastructuur is op deze pagina al een voorproefje te vinden.

Redacteuren Rens van den Elsen, Pål Jansen, Annelieke van der Linden en Henk van Weert van stichting Brabants Centrum verzorgen voorafgaand aan ieder thema een korte introductie. Vervolgens mogen de lijsttrekkers uiteenzetten wat ze willen betekenen voor de wijken van Boxtel. Daarnaast krijgt ook het publiek gelegenheid om vragen te stellen.

De afgelopen weken heeft deze krant veel aandacht besteed aan de wijken en dorpen van de gemeente Boxtel. Daar kwamen veel zaken naar voren die de inwoners zorgen baart, zoals het oprukkende bedrijventerrein, parkeerproblemen, het tekort aan woningen, veiligheid en het gebrek aan een aanpak van de vergrijzing.

Stemmen in Boxtel Live gaat om 19.30 uur van start. Publiek wordt vanaf een halfuur voor aanvang welkom geheten. De avond duurt tot 21.30 uur, na afloop is het mogelijk na te praten.

Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid 'Stemmen in Boxtel Live' te volgen via de Facebookpagina van Brabants Centrum.

FOTO: Tijdens het verkiezingsdebat dat Brabants Centrum samen met het Brabants Dagblad in 2014 organiseerde waren er al veel bekende gezichten te zien. Dit jaar zijn Lelle en Belle ook weer van de partij.