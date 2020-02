Verkeerssituatie Markt een doorn in het oog van CDA

,,De nieuwe inrichting van de Markt zorgt voor verwarring vanwege niet geplaatste verkeersborden en nauwelijks te onderscheiden bestrating." Dat schrijft oppositiepartij CDA aan het college van B en W. Daarmee blijven de fractieleden erop hameren dat het gemeentebestuur opnieuw moet kijken naar de verkeerssituaties op de Markt.

De parkeerperikelen in het centrum van Boxtel leidde deze week al tot drie ingezonden brieven in Brabants Centrum. Ook de politiek en de gemeente Boxtel ontving onder meer van inwoner Ruud van Nooijen, die voor het onderwerp met een verkeerskundige op pad ging, ingezonden stukken over verkeerssituaties in het centrum.

Het vormt voor de CDA fractie aanleiding om aan het gemeentebestuur schriftelijk te vragen om opnieuw te kijken naar de verkeerssituaties rond het centrumplein. Zo wijst de politieke partij op onduidelijke afscheidingen tussen de rijbaan, parkeervakken op de Markt en het voetgangersgebied. Ook de verkeersborden mogen van de christendemocraten worden aangepakt. Een jaar na de oplevering van het vernieuwde plein, voldoet dat nog niet aan de eisen van verkeersveiligheid en -duidelijkheid, aldus CDA. Begin 2019 speelden dezelfde kwesties, destijds noemde wethouder Eric van den Broek dat mensen tijd nodig hadden om eraan te wennen.

Daarnaast is er nog de kwestie rondom de handhaving. Wanneer gaat er bekeurd worden, vragen de fractieleden zich af. Zij willen weten in hoeverre er voldoende handhavers zijn en of die ook problemen ondervinden met onduidelijke verkeersborden. (Foto: Peter de Koning).

