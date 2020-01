Vergunning rond voor dino's op rotonde Dukaat

Dat de Boxtelse troeteldino op de rotonde La Salle er twee vriendjes bij krijgt, was al bekend. Nu de vergunning is verleend, zal de Styracosaurus snel gezelschap krijgen van een paar Europasaurussen. Die komen op de rotonde Dukaat, nabij het politiebureau.

Het Oertijdmuseum gaat de dinosaurussen leveren, maar directeur René Fraaije wacht nog even de laatste termijn van zes weken af. ,,Ze liggen hier al klaar op ons terrein, zodra alles onherroepelijk is gaan we over tot plaatsing. Uiteraard in overleg met de gemeente. Ik verwacht dat ze binnen nu en twee maanden de rotonde sieren."

De al bestaande dinosaurus stond er de afgelopen twee jaar eigenlijk 'illegaal'. Maar ook voor dit oerbeest is nu een 'verblijfsvergunning' geregeld.