Vette cheque voor nieuwe tuin Woongewoon

1 uur geleden

14.295 euro en 15 cent. Dit bedrag ontving stichting Woongewoon vorige week van Lionsclub Belles Amies om de tuin bij de woongroep op te knappen.

Bewoners van de voormalige pastorie aan de Baroniestraat, kregen de vette cheque uit handen van president Diana van de Wiel. Mét nog wat extraatjes: een hangmat, buitenlamp en lamzac van het merk Fatboy ter waarde van 1.500 euro.

Maaike Kroonen, moeder van een van de bewoners, was overweldigd door het bedrag: ,,Hiermee kunnen we er echt iets moois maken!” In april ging de schop al in de grond. Aan de hand van een door Esther van der Heijden van PIT Ontwerp gratis opgesteld design, krijgt de tuin langzaam vorm. ,,Gijs, Sander, Timo, Teun, Kimi, Nando en Rubina hebben destijds meegedacht”, vertelt Kroonen. ,,Bovenaan hun wensenlijst stond een overkapte veranda om te chillen en een hangmat. Die gaan er komen!”

‘GIJS MAAIT HET GRAS’

Het tuinontwerp hangt in groot formaat in de gezamenlijke woonkamer, met plaatjes erbij. Over enkele weken is het klaar, intussen worden de taken voor onderhoud al verdeeld. Kroonen: ,,Wat de bewoners zelf kunnen, willen ze zelf doen. Gijs gaat het gras maaien en ieder maakt om de beurt buiten het meubilair schoon.’

Ruim 10 duizend euro werd bijeengebracht met de dertiende editie van de Proeftuin. De kerstmarkt van het Jacob-Roelandslyceum leverde nog eens bijna vier mille op. De extra spullen zijn door Fatboy geschonken nadat Anette de Wit, van de marketingcommissie van Belles Amies, contact met het bedrijf opnam.

Op de vraag of er nog wensen zijn nadat de tuin af is? ,,Een van de bewoners wil nog graag een boksbal buiten”, vertelt Kroonen. ,,En de vloer van de huidige fietsenstalling zien we liever vlak. Er is nu een vrij steile helling, waar sommige bewoners hun fiets niet omhoog krijgen. We doen het stap voor stap.”

ZOMERBARBECUE

De leden van Lionsclub Belles Amies werden en passant uitgenodigd voor de zomerbarbecue die Woongewoon organiseert. ,,Leuk om te zien waar onze inspanningen op de kerstmarkt en de Proeftuin toe hebben geleid’, vertelt president Van de Wiel tot besluit.