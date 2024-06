Was dit de laatste Avondwandel3daagse in Liempde? Daar lijkt het na veertig jaar wel op, al ontvangen de vrijwilligers van Den Berg eventuele opvolgers met open armen.

Nog een laatste avondmars door Liempde...

za 1 jun, 08:00

Na veertig jaar hield buurtvereniging Den Berg uit Liempde afgelopen dagen de laatste editie van de Avondwandel3daagse. Het lijkt de laatste avondmars door Liempde te zijn geweest, maar dat hoeft het niet per se te zijn. Nog steeds wordt er naarstig gezocht naar geïnteresseerden die de organisatie van het jaarlijkse wandelevenement over willen nemen. De vrijwilligers van Den Berg vinden het na vier decennia welletjes geweest. Zij zijn al wat meer op leeftijd en ook regelgeving is complexer geworden. Maar het groepje wil maar wat graag opvolgers helpen om het vanaf volgend jaar op te pakken. Aan enthousiasme onder deelnemers hebben de eventuele toekomstige organisatoren geen gebrek: de afgelopen dagen banjerden weer honderden kinderen en ouders door de straten van het dorp tijdens de jubileumeditie...