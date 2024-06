Buurtbakkie trekt door Selissenwal met koffie en meer

di 4 jun, 09:00

Wijknetwerk Leefbaar Selissenwal trekt donderdag 6 juni de wijk in. Met een buurtbakkie, een busje met koffie en versnaperingen.

Het buurtbakkie is een voertuig dat van 13.30 tot 16.00 uur te vinden is in de straat Hof ter Aa en van 17.30 tot 20.00 uur in de Gildenhof. Mede-initiatiefnemer Marria van den Hoven: ,,We nodigen iedereen uit die hart heeft voor onze wijk en wil bijdragen aan een gezellige, hecht en bloeiend Selissenwal. We zoeken met name bewoners met ideeën voor nieuwe activiteiten of die willen helpen bij bestaande projecten.”

Ieders inzet is waardevol en welkom, aldus Van den Hoven. ,,We luisteren naar ideeën en wensen, we geven informatie over wat Wijknetwerk Leefbaar Selissen voor en met bewoners kan doen. En aanmelden voor vrijwilligerswerk kan natuurlijk ook.”

Leefbaar Selissenwal is een samenwerking tussen wijkorgaan Platform Selissen, de gemeente Boxtel, woonstichting Joost, welzijnsorganisatie ContourdeTwern en jongerenwerk R-Newt.