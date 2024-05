Wandelaars halen 902 euro voor ouderenactiviteiten Met je hart

wo 22 mei, 16:30

Eerste pinksterdag vond de jaarlijkse sponsorloop plaats van stichting Met je hart. Team Boxtel en Eindhoven liepen samen van de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek naar de Bossche Sint-Jan. De route voerde door fraaie natuurgebieden en op die manier liepen de deelnemers bijna 20 kilometer. Het tocht bracht 902 euro op.

Met je hart organiseert ontmoetingen voor ouderen met eenzaamheidsgevoelens. De opbrengst van de sponsortocht wordt besteed aan ontmoetingen voor senioren in Boxtel, zoals samen lunchen of het bijwonen van lezingen. Met je hart Boxtel is alle sponsors erkentelijk voor hun financiële bijdrage en de wandelaars voor hun inzet.

Beide teams werden bij de Bossche kathedraal onthaald door het landelijke team van Met je hart. Er was een kort samenzijn was om de prestatie te vieren en er natuurlijk werd een kaarsje opgestoken bij het beeld van de Zoete Moeder van Den Bosch.