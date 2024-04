Dagje Efteling tijdens Boxtels zomerkamp

54 minuten geleden

Het Boxtelse initiatief Clean Up The World gaat de samenwerking aan met Stichting Leergeld Boxtel. De komende maanden gaan ze afval prikken om geld in te zamelen voor Eftelingkaartjes. Zo kunnen kinderen tijdens het zomerkamp van onder andere Leergeld, naar het pretpark in Kaatsheuvel.

Daan en Demiah Gauw kwamen vorige week met hun kinderen Lola (10), Loïs (6), en Lara (3) in de krant vanwege hun initiatief. Zij kloppen bij ondernemingen aan om de omgeving op te ruimen en vragen daarvoor een kleine bijdrage. Van de opbrengst worden Eftelingkaartjes gekocht zodat kinderen uit arme gezinnen naar het pretpark kunnen.

De actie kan rekenen op de sympathie van Leergeld Boxtel. De stichting steunt minima zodat hun kinderen volledig mee kunnen draaien met leeftijdsgenootjes: spelen bij de voetbalclub, deelnemen aan een zwemles, goede spullen voor school kunnen inzetten enzovoort.

Tijdens de grote schoolvakantie organiseert Leergeld Boxtel samen met de lokale Vincentiusvereniging, Brede Scholen Boxtel en de plaatselijke Voedselbank een zomerkamp voor kinderen uit huishoudens met een smalle beurs. Onderdeel daarvan is om samen met Clean Up The World ervoor te zorgen dat de deelnemers een dagje naar de Elfteling kunnen. ,,Tot en met juni gaat onze beweging de industrieterreinen, supermarkten en het centrum in Boxtel opruimen. Wij vragen kleine donaties aan deze bedrijven en winkels om Leergeld te sponsoren voor de Efteling-dag”, aldus de familie Gauw.