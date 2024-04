Mon Plaisir in 2018.

Toerfietsclub Gemonde ruim 35 jaar actief

1 uur geleden

Elke week stappen leden van de Gemondse Toerfietsclub Mon Plaisir op de pedalen. De club viert zondag 7 april haar 35-jarig bestaan, met een fietstocht uiteraard.

Op woensdag en zondag rijden de sportievelingen altijd ergens in Nederland. Ze organiseren ook zelf activiteiten. Onder de circa dertig leden zijn zowel beginnende als gevorderde fietsers in verschillende leeftijdscategorieën. GTC Mon Plaisir onderhoudt ook een deel van het mountainbikenetwerk in de Meierij, ‘t Groene Woud West, waardoor fietsers uit de hele regio gebruik kunnen blijven maken van deze paden.

Het feestje van zondag 7 april is specifiek voor leden en partners. Ze fietsen een deel van de Bevrijdingsroute Gemonde WOII die in 2019 is geopend.