Gemonds gilde laat de ijzeren ballen rollen

19 minuten geleden

De sjoelcompetitie die het Gemondse gilde organiseerde, is achter de rug. Nu het buitenseizoen aanbreekt, komt ‘de guld’ met een volgende activiteit: jeu de boulen. Iedereen mag meedoen, de competitie duurt acht weken.

Het niveau van de deelnemers is niet van belang, gezelligheid staat voorop. Er wordt in koppels gespeeld en die variëren per wedstrijd. Boulers hebben dus elke partij een nieuwe teamgenoot. De competitie vindt plaats op het terrein van gildeaccommodatie Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg. Om 20.00 uur beginnen de ballen telkens te rollen, er worden twee wedstrijdrondes per avond gespeeld. Wie mee wil doen kan zich tot zondag 7 april opgeven via het e-mailadres boulenmetdeguld@gmail.com..

De speeldata zijn de woensdagen 10 en 24 april, 15 mei, 5 en 26 juni, 21 augustus, 11 september en 2 oktober. Deelname is gratis.