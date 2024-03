‘Moderne man’ Jan Schellekens beste romkankletser

52 minuten geleden

Onbekommerd schuddebuiken om klets en kolder, in Gemonde weten ze daar alles van. Zes plaatselijke tonpraters bezorgden vrijdag, zaterdag en zondag hun publiek in Kloosterzicht spierpijn van het lachen. Jan Schellekens won het toernooi en ging met de Christ-cup aan de haal.

Vrijdag wezen de toeschouwers Willian Schellekens als winnaar van de avond aan. Zaterdag en zondag kreeg Jan Schellekens de voorkeur. Hij vergaarde dan ook de meeste punten over het gehele evenement gezien.

De grappenmaker verscheen dit keer als moderne man in de ton en bracht zijn buut vol passie. Hij vertelde dat hij een PIZ-cursus kreeg. ,,Maar hullie Nel noemt dè TTWEZ: tèd tusse werk en zerk.”

Net als Jan Schellekens doet Ben van der Sangen al heel wat jaren mee aan het romkankletsen, dat zijn 39e editie beleefde. Hij kwam op als ouwe hoer en strooide kwistig met anekdotes.

PEER DE GROENTEBOER

Titelverdediger Steef Schellekens, de benjamin van het stel, speelde Peer de groenteboer. Hij entertainde het publiek met vlotte woordspelingen en een aanstekelijke meezinger. De overwinning ging dit keer echter aan hem voorbij.

Willian Schellekens gooide hoge ogen als frietboer. De ene vette grap na de andere rolde de zaal in. Hij runde zijn zaak Het gouden genot samen met zijn Ivet. Er was zelfs plaats voor zijn schoonmoeder, onthulde de komiek. Bovenop de afzuigkap in een stenen potje.

Niemand minder dan Feek Vonk (Teun van Oorschot), nam de Gemondenaren mee op een rondrit door Burgers’ Zoo. Hij schudde de woordgrappen over dieren links en rechts uit zijn mouw.

Paul van der Heijden kroop in de huid van Jesus en had het onder andere over zijn belevenissen met Noa en Mozes en hun gemeenschappelijke afkeer van water.

PUBLIEK IS WINNAAR

De zes mannen hadden zich weer uitgeleefd in humor en spitsvondigheden. Een pakkende buut brengen is een kunst op zich. ,,We kijken terug op drie geslaagde avonden met het publiek als grote winnaar”, aldus de organisatie.

De Christ-cup, vernoemd naar een van de grondleggers van het romkankletsen, Christ van den Berg, mag bij Schellekens op de schoorsteenmantel.

Volgend jaar vindt het Gemondse tonpraatfestijn plaats op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 maart.