Lezing over plannen voor verbetering ‘fietsklimaat’

17 minuten geleden

Pierre van den Oord geeft woensdag 20 maart vanaf 20.00 uur namens Fietsersbond Boxtel een lezing de bibliotheek aan de Burgakker. Hij gaat in op het ‘fietsklimaat’ in de gemeente.

Van den Oord houdt zijn presentatie op uitnodiging van Transitie Boxtel. Volgens de fietsersbond is er sprake van een impasse in veranderingen op het gebied van verkeer in de gemeente Boxtel. Van den Oord presenteert plannen om beweging te brengen in veranderingen die volgens hem nodig zijn. Wethouder Fred van Nistelrooij geeft naderhand zijn reactie. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Aanmelden is noodzakelijk en kan via ttboxtel@gmail.com..

Sinds het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2008 maakt de gemeente verkeersplannen, echter zonder daarop besluiten te nemen, stelt de fietsersbond. Van den Oord komt met ideeën voor de hele fietsfamilie, van jong tot oud, op e-bike, speed-pedelec, stadsfiets, driewieler en wielrenner.