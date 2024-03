Scouting Boxtel wint wereldwijde ‘dorpsquiz’ iScout

Dankzij de creativiteit van maar liefst zestig vrijwilligers heeft Scouting Boxtel zaterdag iScout gewonnen. Dit jaarlijks terugkerende evenement is een soort dorpsquiz, maar speelt zich online af tussen ruim zeshonderd scoutinggroepen van over de hele wereld.

De iScout is een digitale wereldreis, waarin scouts over de hele wereld ingewikkelde vragen beantwoorden en bijzondere opdrachten uitvoeren. Door foto’s als bewijsstuk in te leveren werden credits verdiend waardoor de deelnemers nieuwe vragen mochten beantwoorden. Het aantal goede antwoorden bepaalde de eindscore. Scouting Boxtel had haar deelnemers verdeeld in twee teams: een voor de opdrachten en een voor de vragen.

WASSTRAAT

Janneke Greunsven coördineerde de vrijwilligers die aan de slag gingen met de opdrachten: ,,Zodra we de taken verdeelden begon de energie te stromen. Iedereen is enthousiast, niets is te gek en samen maken we er een fantastische avond van.”

Ondanks dat de opdrachten soms zowel bizar als onmogelijk leken, hadden de deelnemers voldoende creativiteit om deze te voltooien. Zo vroegen ze een oud-scout die in Zwitserland studeert om via connecties in de VS aan een ingevulde kruiswoordpuzzel van de New York Times te komen, speelden ze Tetris met meubels en lieten ze een raket op Mars crashen. Daarnaast werd er door een groepje vrijwilligers gewerkt aan een ‘wasstraat’, waar iedereen na afloop doorheen kon lopen.

DJIBOUTI

Terwijl de ene groep eropuit trok om de opdrachten te voltooien, werd er in het clubgebouw hard gewerkt aan de vragen. Joost Greunsven coördineerde dit team: ,,Er zaten soms echt pittige vragen bij, maar omdat we dit jaar beter samengewerkt hebben lukte het ons om meer dan gebruikelijk te beantwoorden.”

Een van die vragen was bijvoorbeeld: ‘Wat hebben de VS, China, Italië, Frankrijk en Japan gemeen? En binnenkort ook Saudi-Arabië?’ Dat bleek het piepkleine Afrikaanse land Djibouti te zijn, vanwege de legerbases in dit land.

WERELDKAMPIOEN

De afgelopen jaren eindigde Scouting Boxtel steevast in de top tien van iScout. In 2019 wonnen ze voor het eerst en vorig jaar werd de groep tweede. Ook nu bleek aan het einde van de avond dat de lokale groep de internationale wedstrijd had gewonnen. ,,We zijn wereldkampioen”, gaf een van de aanwezigen vol trots aan.

Hoewel het een spannende avond was voor de deelnemers, ging het vooral om de groepsbinding van het vrijwilligersteam.

p De vrijwilligers van scouting Boxtel gingen creatief aan de slag met de vragen en opdrachten tijdens iScout. Dat resulteerde in de winst van de wereldwijde quiz. Zo moesten ze onder meer een raket laten crashen op Mars. Foto: eigen collectie.