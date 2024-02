Vrouwengilde vertoont ‘Prince of Muck’

38 minuten geleden

Documentairemaker Cindy Jansen vertelt woensdag 28 februari op uitnodiging van Vrouwengilde Boxtel over haar bejubelde documentaire The prince of Muck. Die wordt vanaf 20.00 uur vertoond in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1.

Prince of Muck is een filmische documentaire uit 2021 over de bejaarde boer Lawrence MacEwen. Hij kan het maar moeilijk accepteren dat hij niet langer controle heeft over zijn zoon, zijn leven en het eiland waar hij zo van houdt. Als laird was het zijn levensmissie om de kwetsbare samenleving op Muck te behouden en het over te dragen aan zijn zoon Colin en toekomstige generaties. Zijn Sisyfus-inspanningen lijken te hebben gewerkt... maar tegen welke prijs?

Jansen, die in Rotterdam haar studio heeft, bezocht gedurende zes jaren het Hebriden-eiland aan de westkust van Schotland dat niet meer zestig bewoners telt.