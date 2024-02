Ducktownband brengt carnaval in Van Hornstraat

De Ducktownband brengt carnaval in de Van Hornstraat.

23 minuten geleden

Buiten het centrum van Boxtel lijkt carnaval kalmpjes voorbij te glijden, de activiteiten spelen zich voornamelijk in het dorpshart af. Daar bracht de Ducktownband zaterdag even verandering in, tot blijdschap van een bewoner van de Van Hornstraat.

Die gaf aan weinig te merken van het Boxtelse carnaval. Soms kwamen er wat vrolijke passanten voorbij en er waaide eens een flard muziek langs, maar dat was het dan ook wel.

Kortom, weinig leven in de brouwerij. Maar ineens was daar de Ducktownband die onverwacht kwam spelen op het grasveld tussen de flats en zo de oudere medemens liet genieten van een vleugje Boxtels carnaval.