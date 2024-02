Prins Antonius van Oggelvorsenpoel vertrouwd gezicht

zo 11 feb, 10:11

In de Oggelvorsenpoel gaat een vertrouwd gezicht voorop in de polonaise. Prins Antonius regeert er voor het tweede jaar op rij over de omgekeerde wereld. Finn Smarius is jeugdprins van de Kwakbollekes. Zij maken zich op voor de optocht die om 12.11 uur start.

Ton van Dijck zwaait als zijne doorluchtige hoogheid de scepter over het Essche spotrijk onder het motto Daar zit muziek in. De leus verwijst naar het 75-jarige bestaansfeest dat de plaatselijke fanfare dit jaar viert.