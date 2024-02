Kaartjes romkankletsen gaan binnenkort in voorverkoop

wo 14 feb, 10:00

Na carnaval krijgen de lachspieren maar eventjes rust. Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 maart is het namelijk alweer tijd voor Gimmese Klets. De voorverkoop start vrijdag 16 februari om 19.00 uur in zaal Kloosterzicht aan de Sint-Lambertusweg.

De tonpraatavonden zelf zijn ook in bovengenoemde zaal. Ze beginnen om 20.00 uur. De kaartjes kosten tien euro per stuk en zijn na de voorverkoopavond nog verkrijgbaar bij tankstation Schellekens, IJzerwaren en gereedschappen Willy Schellekens en Kloosterzicht.

Steef Schellekens, Teun van Oorschot, Paul van der Heijden, Willian Schellekens, Jan Schellekens en Ben van der Sangen staan te popelen om hun spitsvondigheden, grappen en grollen op het publiek af te vuren. De Gemondenaren gaan er helemaal voor om het publiek drie mooie avonden te laten beleven.

De kwaliteit van de klets was in 2023 erg hoog. Paul van der Heijden, deelnemer in eigen dorp, drong later dat jaar zelfs door tot de finale van de Brabantse kampioenschappen tonpraten. En debutant Steef Schellekens ging er in Gemonde met de wisselromkan vandoor, de toekomst van het vrolijke evenement lijkt dan ook gewaarborgd.