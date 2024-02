Ducktownband zoekt nieuwe muzikanten

Muzikanten van The Ducktownband in actie tijdens een optreden bij recreatieplas De Langspier.

The Ducktownband laat komende dagen op diverse plekken in Eendengat van zich horen. Wie het dweilorkest in actie ziet en denkt ‘hé daar zou ik wel mee willen spelen’ doet er goed aan om een van de muzikanten aan zijn of haar (blauwe) mouw te trekken.