Excursie vol leutige anekdotes over Liempds Ploegersland

do 1 feb, 14:15

Het zottenfeest in Liempde kreeg pas in de jaren zestig van de vorige eeuw voet aan de grond. Gastvrij Liempde-gids Harrie Raaimakers vertelt over de historie van carnaval in Ploegersland op zondag 4 februari van 10.00 tot 12.00 uur.

Prinsenvereniging De Ploegers organiseert inmiddels al 57 jaar het openbaar carnaval in Liempde, bijgestaan door hofkapel De Kromploegers. Het feest ontstond niet vanzelf, maar ontwikkelde zich door de inzet van diverse inwoners. Raaimakers neemt deelnemers van de wandeling mee naar het Liempde van de jaren zestig, toen onder anderen Jan van den Berk kosten noch moeite spaarde om in het dorp een carnavalsvereniging van de grond te krijgen.

DIVERSE BEELDEN

De band van De Ploegers met de dorpsbewoners, de kerk en het gemeentebestuur komen uitgebreid aan bod. Raaimakers licht tevens het protocol met de bijbehorende onderscheidingen, het jeugd- en seniorencarnaval en de emancipatie binnen de stichting toe. In Liempde zijn verschillende verwijzingen naar het meerdaagse volksfeest te vinden, zoals beelden. Raaimakers kent ze allemaal en vertelt er smakelijk over.

DOORPLOEGEN

De wandeling draagt de naam En Liemt… ’t ploegt mî veul leut dûr. De titel verwijst naar het boek waarin Riki van Kuringe de historie van het Liempdse zottenfeest optekende bij het het 25- en 44-jarig bestaan van De Ploegers. De excursie start in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 en is ongeveer 2,5 kilometer lang. Deelname kost vijf euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee na afloop. Aanmelden kan via info@sppill.nl.