Prinses Ima en prins Pepijn regeren Mullukzuipertjesland

di 9 jan, 16:11

Ima van der Velden en Pepijn van Beek heersen komende carnaval als prinses en prins over het Gemondse Mullukzuipertjesland. Dat bleek zondag tijdens de 1+1=11 sjow in café-zaal Kloosterzicht. Ook burgemeester Lucas Klomp, adjudant Eline Bergman, de wijze raad en de dansdurskes werden geïnstalleerd tijdens de zitting met maar liefst 24 optredens.

De show van het Gemondse kindercarnaval was niet alleen het moment waarop uit de groepen zeven en acht van basisschool Sint-Lambertus de hofhouding werd gekozen, de gelegenheidsartiesten streden ook om de wisselbokaal.

De jury had er een hele kluif aan, maar koos na lang beraad voor De Pino’s, een trio dat werd gevormd door Janna Gevers, Kriz van der Steen en Nienke Meijer. Hun act was de mooiste van de middag, zij mogen de trofee een jaar lang houden.

De prins, prinses, adjudant en burgemeester van vorig jaar installeerden hun opvolgers. Dat deden ze samen met de jeugdige hoogheden van het Gestelse Bokkendonk.

BARON EN HERTOG

Tijdens de 1+1=11 sjow werden ook twee adellijke titels geveild. De interesse bleek enorm en na een pittige strijd is Ernö Luif tot baron van Hooibrug tot en met Het Hof benoemd. Dennis van de Sande werd uitgeroepen tot hertog van den Hogert tot en met de Gasthuiskamp.

De nieuwe prinsenclub en crew van Mullukzuipertjesland kijken uit naar carnaval. Dat wordt gevierd met als motto: Gimde is as ‘n sprookje, zo skôn.