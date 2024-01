Projectorkest Laatbloeiers is tijdens de nieuwjaarsborrel van Boxtel's Harmonie in het Muziekhuis omgedoopt tot Amuzant.

Laatbloeiers Boxtel’s Harmonie gaan verder als Amuzant

36 minuten geleden

Het is 2021 gestarte projectorkest Laatbloeiers is zondag omgedoopt tot Amuzant. Dat gebeurde tijdens de drukbezochte en sfeervol verlopen nieuwjaarsbijeenkomst van Boxtel’s Harmonie in het Muziekhuis aan de Passage Riche.

Door ziekte en blessures konden niet alle twintig beginnende blazers deelnemen. Dat weerhield de laatbloeiers er echter niet van om de gezellige middag muzikaal op te luisteren onder leiding van Peter Spierings. Er is lang nagedacht over een andere naam, meldde woordvoerder Antoon Voermans, maar uiteindelijk is gekozen voor de suggestie van baritonsaxofonist Lieke van der Weide: Amuzant.

Sepp van Loon, vorige maand unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van Boxtel’s Harmonie, kreeg de eer de naam te onthullen. Hij hield vooraf een korte speech waarin hij het wel en wee van het afgelopen jaar de revue liet passeren. Aansluitend werd met bubbels geproost op 2024.

De naam Laatbloeiers verdwijnt overigens niet helemaal. De 25 volwassenen die in oktober jongstleden startten met het derde projectorkest gaan nog wel onder die naam verder.

MUBO-CONCERT

Het harmonieorkest van de muziekvereniging trad zondag niet voor het voetlicht. De voorbereidingstijd was na het enthousiast ontvangen winterconcert Candle Night, medio december in de Sint-Petrusbasiliek, simpelweg te kort.

Bovendien storten de muzikanten zich momenteel op een concert op zondagmiddag 17 maart in theaterzaal Podium Boxtel. Het wordt een eerbetoon aan de Nederlandse muziek, onder meer door een gastoptreden van Martijn van Vuuren. Boxtel’s Harmonie speelt voor de pauze eigen repertoire en begeleidt de zanger in het tweede deel in liedjes van onder meer Ramses Shaffy, Wim Sonneveld, Lennart Nijgh en Annie M.G. Schmidt. Het concert in het kader van de activiteitenreeks Op Stap in Cultureel Boxtel wordt gehouden vanwege het tienjarig bestaan van museum MuBo.