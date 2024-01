The Ducktownband geportretteerd in het jubileumjaar 2023 toen de muziekkapel het 4x11-jarig bestaan vierde.

Ducktownband back to basic in 2024

do 11 jan, 09:30

Na een jaar vol jubileumactiviteiten vanwege het 4x11-jarig bestaan is het voor The Ducktownband weer ‘back to basic’. Dat is ook de titel van het Vette Oliebollen Festijn (VOF) waarmee 2024 muzikaal wordt afgetrapt op zondag 14 januari. Vanaf 14.00 uur is publiek welkom in zaal De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat.

Eerder vond het VOF meestal dichter bij de jaarwisseling plaats. Door enerzijds is de korte aanloopperiode naar carnaval en anderzijds een drukke bezetting van de zaal proosten de Boxtelse muzikanten nu wat wat later op het nieuwe jaar.

Terug naar normaal, terug van de jubileumwolk, gewoon lekker musiceren onder het genot van een natje en een droogje, zo meldt een woordvoerder.

Het optreden van de muziekkapel wordt onderbroken door de succesvolle tonprater Frans Bevers, geboren en getogen in Boxtel, maar al vele jaren woonachtig in Oirschot.